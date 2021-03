T.I. wyrzucony z obsady "Ant-Mana". Wraz z żoną został oskarżony o molestowanie seksualne

T.I. wcielał się w rolę Dave’a, przyjaciela Scotta Langa (w tej roli Paul Rudd), w "Ant-Manie" z 2015 r. i jego sequelu "Ant-Man and The Wasp" z 2018 r. Wielu fanów oczekiwało, że raper powróci w nadchodzącej trzeciej części serii, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania". Z doniesień Hollywood Reporter wynika jednak, że muzyk nie wystąpi w filmie, którego premiera planowana jest na 2022 r. Z kolei serwis Variety dodał, że nieobecność T.I. w produkcji Marvela nie ma związku z niedawnymi zarzutami przeciwko niemu i jego żonie.