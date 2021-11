"Ta hipokryzja poraża". Boczarska wskazuje palcem polityków po śmierci 30-letniej Izabeli

A dalej punktuje: "Zostawiła córeczkę i zrozpaczoną rodzinę. Wydawać by się mogło, że ta tragedia da dysydentom do myślenia. Tymczasem Sejm zajmie się zaostrzeniem kar za aborcję. Proponowana kara za aborcję w wyniku gwałtu do 25lat! Przy czym za sam gwałt maksymalna kara to 12 lat! To są te straszne chwile, kiedy jedyną słuszną reakcją jest krzyk. Kiedy wreszcie zrozumiecie, że aborcja w uzasadnionych przypadkach ratuje życie?".