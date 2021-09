Ależ oni się kochają! Lopez i Affleck nie mogli się od siebie oderwać

Po 17 latach od rozstania Ben Affleck i Jennifer Lopez znów dali sobie szansę. Do niedawna wielu fanów, a także showbiznesowych dziennikarzy prędzej puknęłoby się w czoło, niż przyznałoby, że ten scenariusz może się ziścić. W końcu rozstanie gwiazdorskiej pary było szczególnie dla piosenkarki tak bolesne, że nic nie wskazywało, by kiedykolwiek chciała wejść drugi raz do tej samej rzeki.