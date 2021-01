Tabloid podał telefon do teatru Jandy, posypały się pogróżki. "To nie nasza wina"

Pod koniec grudnia ub.r. w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaszczepiono 18 znanych osób spoza grupy "0", z czego 8 sław jest związanych z teatrami Krystyny Jandy. Aktorka tłumaczyła się, że zostali oni zaproszeni do udziału w kampanii promującej szczepienia. Dla wielu nie było to jednak wystarczające wyjaśnienie.

W dniu 4 stycznia na okładce tabloidu "Super Express" pojawił się tytuł: "chcesz się zaszczepić, zadzwoń do Jandy". W samym tekście wskazano właściwy numer telefonu do siedziby teatru. Skutek? Niewyobrażalna ilość telefonów z pogróżkami .

Cezary Pazura o szczepieniach gwiazd na WUM-ie: "Zastanawiam się, co ja bym zrobił na ich miejscu"

- Jeżeli pracownicy doświadczają nieprzychylnych komentarzy, to jest to wina nie "Super Expressu", tylko efekt działania ich szefowej. Nie tylko samego faktu szczepień bez kolejki, a pokrętnych, niewiarygodnych tłumaczeń, które miały miejsce po ujawnieniu tej informacji. Oczywiście nie jesteśmy zwolennikami hejtu i współczujemy, jeśli ktoś pada jego ofiarą - odpowiedział.

- Teatr był nierozerwalnie związany z całą sprawą, bo to w teatrze narodziła się idea zaszczepienia kolegów po fachu. Współpracownicy teatru stanowili większość zaszczepionych, ujawniono maile, które to wykazały. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten ruch i opublikowaliśmy numery do teatrów. W dzisiejszych czasach nikt nie potrzebuje gazety "Super Express", aby ustalić kontakt do teatru, którym kieruje pani Krystyna Janda

Redakcja Wirtualnej Polski ustaliła, że mail wysłany przez dyrektorkę fundacji Krystyny Jandy do pracowników był propozycją ustalenia liczby chętnych do zaszczepienia według kolejności. Liczono na to, że jako zakład pracy będzie można skierować do odpowiednich organów listę współpracowników zainteresowanych szczepieniem na COVID-19. Dyrektorka fundacji tłumaczyła się, że lista nie została ukończona ani przekierowana do kogokolwiek spoza teatru.