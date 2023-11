Tak dziś wygląda Macaulay Culkin z "Kevin sam w domu". Paparazzi przyłapali go ze sławną ukochaną

Dziś filmowy Kevin jest szczęśliwym narzeczonym i ojcem. Jego wybranka serca to Brenda Song, która tak jak on zaczynała karierę w bardzo młodym wieku. Widzowie mogą kojarzyć ją między innymi z seriali Disney Channel, w których to wcielała się w postać London Tipton. Być może to właśnie podobne doświadczenia z dzieciństwa i zrozumienie ich pomogło parze zbudować szczęśliwą relację?