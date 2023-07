Tak mieszkają Golcowie. Góralska posiadłość rodem z bajki

Dom, który jest własnością Łukasza i Edyty Golców, to miejsce jak z bajki. Ta góralska willa ma aż 350 m2 powierzchni. Z balkonu mogą podziwiać przepiękne widoki na Beskidy. Aktywność fizyczna na tak ogromnym tarasie, z takimi widokami, to czysta przyjemność. Ale to nie wszystko - mogą również pochwalić się przestronnym ogrodem pełnym zieleni, idealnym do relaksu.