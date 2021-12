Tak odważnie jeszcze nie było! Marietta Fiedor z partnerem w intymnej sytuacji

Potem jeszcze Marietta Feidor wplątywała się w związki, które okazały się bez przyszłości. Jeden z partnerów zdradzał ją, co zresztą postanowiła upublicznić. Nikt jednak nie dziwił się skrzywdzonej kobiecie. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Uczestniczka "Love Island" w końcu odnalazła miłość swojego życia. Na jej palcu pojawił się nawet pierścionek, a szczęśliwa para planuje już ślub.