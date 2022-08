Tak syn Dagmary Kaźmierskiej nazwie swojego syna. To już postanowione

Bez wątpienia przychylna nowej dziewczynie Conana będzie jego słynna mama. Z pewnością Dagmara jest niepocieszona, że związek syna z "Ewunią" przeszedł do historii, bo bardzo lubiła zachwalać dziewczynę nawet w wywiadach. - Jeżeli da Bóg, że Ewunia zostanie moją synową, a ja składam o to ręce do Boga, to ja już powiedziałam Conanowi, że ja ją będę kochać bardziej od niego. To jest taka dziewucha, że nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej synowej. Jak mój syn ożeni się z Ewą, to ja mogę zamykać oczy, bo wiem, że on pójdzie w dobre ręce. Ta dziewczyna to jest złoty dzieciak, naprawdę. To jest klasa babka - powiedziała w tym roku "Faktowi" Kaźmierska.