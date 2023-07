Tak widzi ją mąż. Naturalna Izabela Janachowska w bikini

Przy wyborze kierunku podróży prezenterka Polsatu kierowała się głównie dobrem czterolatka. "My wybraliśmy się tym razem do Turcji, Długo szukaliśmy destynacji, gdzie Chris będzie mógł super spędzić czas, a my choć troszkę odpoczniemy. Hotel otoczony jest zielenią i pięknymi plażami, a dla Chriska jest fajny kids club i duży basen" - zdradziła Janachowska na Instagramie.