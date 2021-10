Tak wyglądała, gdy podjęła najtrudniejszą decyzję. Shannen Doherty pisze o ogoleniu głowy

"Włosy wychodziły mi całymi garściami, miałam łyse placki, które było coraz trudniej zakryć. W końcu podjęłam decyzję, by ogolić to, co pozostało na mojej głowie. To była osobna walka. Kochałam swoje włosy, były dla mnie jak ochronny kocyk. Dziś dzielę się z wami zdjęciami z chwili, w której podjęłam decyzję, by ogolić się na łyso"