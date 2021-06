Tak zarabiają dziś na życie. "Dla wielu to będzie koniec"

Wprawdzie przybywa osób zaszczepionych, które przynajmniej teoretycznie pozwalają zwiększyć frekwencję. Jest tylko jedno "ale" – Jak to zweryfikować? – pyta rozżalony lider zespołu "Zakopower". Zatrudnione osoby lub zakupione systemy do tego celu, to dodatkowe koszty dla branży, która i tak już ledwo zipie.