Lewy z hollywoodzką gwiazdą. Piękna aktorka na zdjęciu z Robertem

Latem 2022 roku, po ośmiu latach gry w Bayernie Monachium i ponad 340 strzelonych dla tego zespołu bramkach, Robert Lewandowski zmienił piłkarskie barwy i dołączył do słynnej Barcy. Jednocześnie stał się pierwszym Polakiem grającym w katalońskim klubie, który gotów był zapłacić za niego 45 mln euro. I choć jak zauważają złośliwi, forma Lewego w ostatnich miesiącach nie należała do najlepszych, to polska gwiazda futbolu ma swoich wiernych fanów i to nie tylko wśród rodaków, ale i Hiszpanów.