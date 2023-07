Bartosz Bielenia apeluje do Roberta Lewandowskiego. Chodzi o szlachetną akcję

– Zaangażowanie znanych osób, które mają ogromne zasięgi w mediach społecznościowych, jest wartościowe we wszystkich kampaniach społecznych, a w tych dotyczących zwierząt hodowlanych jest szczególnie ważne, bo to wciąż mało popularny temat na tle innych inicjatyw. Liczymy, że Robert, któremu w Otwartych Klatkach na co dzień kibicujemy, podpisze petycję i okaże wsparcie dla inicjatywy, zachęcając do tego kolejne osoby – mówi Weronika Pochylska, Menadżerka ds. Public Relations w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.