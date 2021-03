Takim autem jeździ Ewa Kasprzyk. Można jej pozazdrościć

Auta aktorce można pozazdrościć. Mazda MX-5 nie jest może demonem prędkości, ale idealnie nadaje się do jazdy po mieście. Tym bardziej że to kabriolet. Na zdjęciach auto ma zasunięty dach, ale za pomocą kliknięcia jednego przycisku można go schować. Kabriolety to raczej domena młodych kierowców, ale Kasprzyk pokazuje, że wiek nie ma dla niej znaczenia.