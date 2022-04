Takimi zdjęciami Kasia Tusk dzieli się niezwykle rzadko. Fanki zachwycone

Kim jest Staszek Cudny, mąż Kasi Tusk?

Stanisław i Kasia to para niczym z romantycznej, naiwnej historii. Poznali się w szkole średniej, gdzie się zaprzyjaźnili, by po jakimś czasie zrozumieć, że łączy ich coś więcej. To oznacza, że są razem niemal 20 lat! Ślub wzięli w 2014 roku i udało im się dokonać rzeczy pozornie niemożliwej - nie dowiedziały się o nim żadne media.