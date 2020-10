"Taniec z Gwiazdami" pełen emocji. Julia Wieniawa krytykowana przez fanów

Julia Wieniawa i Pani Tereska wykonały swój taniec w świetnym stylu. Fani to docenili: "Jestem pod wrażeniem", "Pani Teresa to prawdziwa petarda" - pisali. Byli jednak i tacy, którym wybór tanecznego gościa nie przypadł do gustu: "Ciekawe w sumie, że wszyscy inni uczestnicy zapraszają swoją rodzinę, a Julka trenerkę z dzieciństwa", "Ciekawe czemu nie zaprosiła nikogo ze swojej rodziny? To trochę nie fair wobec innych".