Wiadomo, kto zastąpi Agnieszkę Hyży. Postawiono na zaskakujący duet

Wyróżniony z powodu zaproszenia do programu czuje się także Cebulski. "Taniec z Gwiazdami to kultowy format i nie ukrywam, że mam wielką tremę. Bardzo się jednak cieszę, że mogę dołączyć do ekipy programu i to w takiej roli. Kulisy TzG są emitowane na żywo, więc możecie spodziewać się masy dobrej zabawy" - podkreślił aktor.