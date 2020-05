Tatiana Okupnik o brzuchu Anny Lewandowskiej. "Warto mówić głośno, że nie ma jednego modelu mamy"

- Pytacie, czy widziałam już zdjęcie brzucha Ani Lewandowskiej i czy nie myślę, że takie zdjęcia wywołują kompleksy u innych kobiet, albo mogą spowodować nawet ich depresję. Pierwszy raz odpowiem na coś takiego. Po pierwsze uważam, że to co robi Ania jest cudowne, nie tylko motywuje dziewczyny, podkreśla rolę sportu i diety w naszym życiu i zgadzam się z nią w 100%. Po drugie pokazała nam swoją prawdę i miała do tego pełne prawo, pokazuje nam, że tak może być. Ale skoro mamy Dzień Mamy, to warto byłoby zacząć mówić głośno, że nie ma jednego modelu mamy, macierzyństwa, wszystkie jesteśmy różne i ja postanowiłem zamieścić moje zdjęcia, moją prawdę.

- Odżywiałam się dobrze w ciąży, ćwiczyłam, oczywiście nie w takim zakresie jak Ania, bo ja jestem wokalistką a nie sportsmenką, ale ćwiczyłam. To, co czułam, że jestem w stanie zrobić, to robiłam. Podano mi za dużo kroplówek, poród był okrutny. (…) Dojście do formy, by zacząć się myć, zajęło mi to około miesiąca. (…) Nie chcę współczucia. Nie chce porównywać moich zdjęć ze zdjęciem Ani. Ale każda historia jest inna i czasem nie mam wpływu na to, co się z nami dzieje po porodzie.