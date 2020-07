Tatiana Okupnik szczerze o swojej operacji. Po porodzie poddała się waginoplastyce

Okupnik długo milczała o swoich problemach. Przez ciążę wpadła w depresję

Teraz w swoim cyklu wyznała, że przeszła waginoplastykę: - Wiem, jak diametralną różnicę w jakości życia poczułam po operacji na rectocele – to się nazywa plastyka pochwy. I to nie jest tylko po to, żeby twoja cipka – pochwa wyglądały ładnie, tylko po to, żeby organizm mógł podjąć funkcje fizjologiczne.