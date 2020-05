Te wakacje spędzi w kraju. Karolina Gilon odkrywa uroki Polski

Miały być dalekie podróże, ale prawdopodobnie w tym roku nie wyjdzie z tych planów nic. Jak to mówią - miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Eksplorowanie egzotycznych destynacji musimy odłożyć na kolejne lata, bowiem te wakacje stoją pod ogromnym znakiem zapytania. Koronawirus pokrzyżował ludziom ich podróżnicze plany. To lato spędzimy albo we własnych ogródkach, albo zdecydujemy się na poznawanie naszego kraju. Na tę drugą opcję zdecydowała się Karolina Gilon.