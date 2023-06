Teatr mój widzę ogromny. "Komediant" w Teatrze Narodowym [RECENZJA]

Choć w obsadzie jest sześciu aktorów Teatru Narodowego, to "Komediant" jest opowieścią o jednym bohaterze. Bruscon (w tej roli Jerzy Radziwiłowicz) to aktor starej daty, doświadczony, swego rodzaju marzyciel, ale też tyran. Los napisany przez jednego z najwybitniejszych europejskich dramatopisarzy XX wieku Thomasa Bernharda rzuca go na prowincję. Trafia do zaniedbanego zajazdu, gdzie ma się odbyć pokaz napisanej i granej przez niego i rodzinę sztuki.