Danuta Stenka z przepyszną kreacją w ciężkostrawnym pojedynku [RECENZJA]

To XVI-wieczny pojedynek dwóch królowych: Anglii i Szkocji o władzę nad całą Brytanią, a także okrutna wojna religijna zainspirowały Friedriecha Schillera do napisania "Marii Stuart". Tekst z 1800 roku gościł już na polskich deskach, a reżyser Grzegorz Wiśniewski sztukę w obecnym udanym przekładzie Jacka St. Burasa pokazał w 2008 roku w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Tym razem wrócił do pracy na narodowej scenie.