Tede ostro o rządzie i obostrzeniach. "Ludzie będą pluli wam w twarz"

Tede spędza wakacje na Dominikanie, ale zamiast cieszyć się rajskim klimatem gotuje się na myśl o powrocie do Polski. - Naprawdę chętnie bym nie wracał. Ale wrócę. A wiesz po co? – mówił do swoich fanów na Instagramie. I przedstawił scenariusz, jaki przewiduje w kontekście testów na Covid, kwarantanny i sytuacji po kolejnych wyborach.

Tede nagrał serię wulgarnych InstaStories z antyrządowym przesłaniem Źródło: AKPA, Instagram