Tego Cichopek i Hakiel nie ustalili przed rozwodem. Uda im się teraz dogadać?

Po 17 latach związku wspólna droga Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przeszła do historii. Ogłoszenie o ich rozstaniu zaskoczyło wielu, choć szybko pojawiły się sugestie co do romansu prezenterki "Pytania na śniadanie". Poza tym, że Hakiel wyznał w wywiadzie dla TVN Style, że został zdradzony, dawni małżonkowie nie wypowiadali się o sobie w negatywnym kontekście. Szybko udało im się dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku i praw do opieki nad dwójką ich dzieci, dzięki czemu uzyskali rozwód już na pierwszej rozprawie.