Tekashi 6ix9ine wyjdzie szybciej z więzienia przez pandemię koronawirusa. Sytuacja nie skraca jednak kary

Tekashi 6ix9ine w listopadzie 2018 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za współpracę z gangiem, nielegalne posiadanie broni, wymuszenia, zastraszenia, związek z próbą zabójstwa rapera Chief Keefa, a także sprzedaż heroiny. 23-letni raper mógł dostać dużo wyższy wyrok, ale współpracował z policją, co sąd wziął pod uwagę. W marcu tego roku skrócono mu czas odsiadki do sierpnia za dobre sprawowanie. Teraz wyjdzie z więzienia, ale wyrok wciąż obowiązuje.

Raper resztę wyroku spędzi... we własnym domu. Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek jego prawnika, który dowiódł, że artysta ma astmę, więc jest w grupie podwyższonego ryzyka w czasie pandemii koronawirusa. We wniosku napisał też, że sytuacja z dnia na dzień w USA jest coraz gorsza, a szczególnie w więzieniach, gdzie gwałtownie przybywa chorych. Oprócz tego Tekashi, siedząc za kratkami, ma ograniczony dostęp do lekarza.