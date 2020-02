Telekamery 2020: Doda to królowa seksapilu. Tylko ona mogła pokazać się w takiej kreacji

Telekamery to nie tylko najważniejsze telewizyjne święto. To także niepisany konkurs na najlepszą, najbardziej ekstrawagancką stylizację, w którym biorą udział brylujące na czerwonym dywanie gwiazdy. Nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o ekstrawaganckie kreacje, największą słabość do nich ma Doda. Stroje, w których pojawia na największych branżowych imprezach, nie tylko przyciągają wzrok, ale także podkreślają jej nieprzeciętną figurę. Tym razem nie było inaczej.