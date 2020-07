Telewizja przez lata była domeną Jarosława Kulczyckiego. "To rozdział, który zamknąłem"

– To rozdział, który zamknąłem. Minęło praktycznie 5 lat i do tego nie wracam – powiedział w rozmowie z WP.

- Stwierdziłem, że spróbuję być samodzielnym profesjonalistą. Rynek medialny się zmienia. Kiedyś było kilka mediów, kilka stacji telewizyjnych. Dziś kanałów dystrybucji, szczególnie jeśli chodzi o produkcję wideo, jest bez liku. W związku z tym myślenie wyłącznie o pracy w tradycyjnej telewizji staje się nieaktualne. Oczywiście, gdyby pojawiła się jakaś bardzo fajna propozycja telewizyjna, to pewnie chętnie bym ją rozważył , natomiast do życia zawodowego dziennikarza czy producenta praca z telewizją nie jest niezbędna – dodaje.

- Jestem w trakcie nagrań reportażu dla centrum intensywnej terapii Olinek. To prężnie działająca placówka, a film, który realizuję, opowiada historie jego pacjentów. To centrum rehabilitacyjne, które pomaga dzieciom dotkniętym różnym stopniem niepełnosprawności, które powstało przed 18 laty z inicjatywy rodziców niepełnosprawnej dziewczynki.

- Generalnie chodzi o to, żeby dać mężczyznom receptę, jak za 20 i więcej lat czuć się równie dobrze jak w wieku 40 czy 50 lat. Sam jestem po 50. i chciałbym jak najdłużej być w dobrej formie. Poruszam kwestie diety, sportu, sztuki odpoczynku, gospodarki hormonalnej, odreagowywania stresu, dbania o siebie. To specyficzna działka i temat, który wciąż nie jest zbyt popularny w Polsce – mówi.

To jednak nie wszystko. Można go spotkać również na branżowych imprezach, jak choćby na prezentacji konceptu pierwszego polskiego samochodu elektrycznego.

– Prototyp, który zaprezentowała Izera, bardzo mi się podoba. Zarówno z zewnątrz, jak i od środka. To naprawdę udany i bardzo ładny wizualnie koncept. Ponadto wiem, że ten projekt jest biznesowo bardzo przemyślany. Jest realizowany zarówno od strony technicznej, jak i stylistycznej przez specjalistów z najwyższej półki. Robią go Polacy, którzy pracowali w dużych zagranicznych koncernach, prace projektowe koordynuje Tadeusz Jelec z Jaguara. To oczywiście początek pewnej drogi, która, mam nadzieję, skończy się tym, że z taśmy produkcyjnej zjedzie już seryjny samochód. Uważam, że jako największy rynek motoryzacyjny bez własnej marki po prostu powinniśmy ją mieć. Trzymam za to kciuki – puentuje pokaz.