Ten jeden gest przeczy wszystkim plotkom o Karolu i Harrym

Bartłomiej Zapała: To była wyjątkowa sytuacja, brytyjscy historycy i publicyści mówią wręcz o tym, jako o pierwszej takiej sytuacji w historii monarchii - ówczesny książę Karol był osobiście przy porodzie, towarzyszył swojej żonie. Nie zrobił tego kilka lat wcześniej, kiedy rodził się starszy syn, William. Już samo to było znamienne i zwiastowało specjalne relacje. To był sygnał, że ojciec podchodzi poważnie do narodzin syna i od początku stara się go otoczyć opieką.