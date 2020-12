Teresa Lipowska może trafić do domu opieki. Nie chce być ciężarem

Mimo sędziwego wieku Teresa Lipowska ma jeszcze dużo energii do życia. Zdaje sobie sprawę, że może nagle jej zabraknąć i wtedy wymagałaby stałej uwagi najbliższych. Wie, że to może dla nich nie być łatwe. Dlatego też myśli o pójściu do domu opieki dla osób starszych.

Teresa Lipowska może trafić do domu opieki Źródło: AKPA