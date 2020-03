Teresa Lipowska o pogrzebie Karewicza. "Taką legendę powinny żegnać tłumy"

Emil Karewicz zmarł 18 marca i wszystko wskazuje na to, że w uroczystościach pogrzebowych będzie uczestniczyć wyłącznie rodzina. Zdaniem Teresy Lipowskiej w normalnych warunkach żegnałyby go tłumy, ale przez koronawirusa to zbyt wielkie ryzyko.

Teresa Lipowska i Emil Karewicz w 2003 r. (AKPA)