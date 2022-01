Teresa Werner przeżywa bardzo ciężkie chwile. Prosi o modlitwę

Teresa Werner to duże nazwisko na scenie disco polo. Choć pojawiła się na niej stosunkowo niedawno, popularnością szybko przebiła wiele koleżanek z branży. Co więcej, 63-latka nie ogranicza się tylko do tego gatunku, bo równocześnie jest prawdziwą gwiazdą śląskiej piosenki. Prowadzi też w Polo TV cieszący się popularnością program "Koncert życzeń z Teresą Werner".