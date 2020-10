To koniec. Blanka wydała oświadczenie

Autorka "365 dni" potwierdziła w rozmowie z "Galą", że związek z jurorem "The Voice" to przeszłość.

"Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie" - czytamy w oświadczeniu dla "Gali".

Zapytana przez fanów gdzie jest Baron, Blanka Lipińska odpowiedziała w dość ostrym tonie. "Jak was to tak interesuje to zapytajcie jego. Gdybym to ja nie poleciała to moglibyście o to pytać mnie" - napisała.