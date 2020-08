Qczaj zaliczył wpadkę. Wystarczył jeden komentarz pod zdjęciem Blanki Lipińskiej i Barona

Qczaj umieścił komentarz, by dać znać o swojej sympatii dla Blanki i Barona . Niestety, pech chciał, że przy okazji komplementowania ich związku zaliczył wpadkę. Napisał, że nie rozumie, czemu innych szokuje związek starszej kobiety i młodszego mężczyzny. Wyraził przy tym uznanie dla urody Blanki . Co w tym złego? Otóż Lipińska wcale nie jest starsza od swojego nowego partnera. Pisarka urodziła się 22 lipca 1985 r., niedawno skończyła więc 35 lat. Aleksander Milwiw-Baron przyszedł na świat 13 grudnia 1983 r., czyli za kilka miesięcy będzie miał 37 lat.

W szóstą miesięcznicę związku Lipińska napisała na swoim instagramowym profilu: "To już pół roku. Tak, wiem, jestem romantyczna jak nastolatka i dobrze mi z tym.Tak, liczę miesiące i uwielbiam to. Zdawałam maturę z historii, może to ma jakieś znaczenie. A tak poważnie... super jest być Twoją dziewczyną".

Baron i Blanka na romantycznej kolacji

Trener natychmiast się zreflektował i obiecał zakochanym kolację za pomyłkę: "Blanka to żem za...au komplement #qczajjakcośye...nietoszok. Właśnie miałem pisać, o co tym ludziom chodzi, skoro wyglądasz młodziej. PS. Teraz to już kolacja bez dwóch zdań i przyniosę dla wszystkich. Kochom Was niezależnie kto jest starszy od kogo".