Legendy rock’n’rolla wróciły po 8 latach. The Rolling Stones wypuścili nowy singiel

The Rolling Stones wypuścili nowy singiel, który opowiada o przygnębieniu towarzyszącemu życiu w izolacji. "I'm a ghost living in a ghost town" ("Jestem duchem żyjącym w mieście duchów") – brzmi pierwszy wers piosenki. "Life was so beautiful but then we all got locked down" ("Życie było takie piękne, ale później zostaliśmy zamknięci") – śpiewa w dalszym tekście zespół.