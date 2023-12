THE ROSE - KOREAŃSKI ZESPÓŁ OGŁASZA "DAWN TO DUSK" EUROPE TOUR

Aby sprawić radość swoim oddanym fanom, zespół The Rose zjednoczył się podczas jednego z występów Woosung w Korei Południowej w 2022 roku. To ponowne spotkanie utorowało drogę ich pierwszemu pełnowymiarowemu albumowi "HEAL", który został zainspirowany przekształcającą siłą muzyki i historiami, którymi dzielili się zarówno ich fani, jak i oni sami. Album "HEAL" zdobył 4. miejsce na liście Billboard's Heatseekers Chart, a towarzysząca mu trasa koncertowa "HEAL Together World Tour" przyciągnęła ponad 90 000 widzów.