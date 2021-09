Thunderfest w Bytowie. Vader główną gwiazdą festiwalu na zamku krzyżackim

Thunderfest VIII w Bytowie. Główną gwiazdą Vader

Dla The Black Thunder tegoroczna edycja może być szczególna - w tym roku ukazał się ich drugi, bardzo dobry album - "Into The Darkness We All Fall". Płyta spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, a po pandemicznej przerwie od koncertów, można w końcu grać nowy materiał na żywo.