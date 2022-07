Tim Westwood oskarżony przez kolejną kobietę. Najmłodsza ofiara miała mieć 14 lat

Tim Westwood to jeden z najbardziej znanych DJ-ów radiowych z Wielkiej Brytanii. W kwietniu wybuchł wokół niego skandal, gdy kilka kobiet oskarżyło go o molestowanie seksualne. Do głosu dochodzą kolejne domniemane ofiary. Jedna z nich opowiedziała, że miała 14 lat, gdy Westwood po raz pierwszy zaciągnął go do łóżka.