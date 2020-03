Duffy przerwała milczenie. Mówienie o gwałcie okazało się trudniejsze, niż sądziła

"Hej Jo (Whiley)

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Chciałam ci to przesłać, żebyś puścił w radiu, jeśli oczywiście chcesz.

Mogłeś czytać, co napisałam kilka tygodni temu, czuję się dużo lżej. Próbowałam udzielić mówionego wywiadu, ale to trudniejsze, niż myślałam. Więc niedługo go przeczytasz.

Universal Music i nikt inny nie wiedzą, że to robię. Ale nie będą źli, to przemili ludzie.

Więc to jest ta piosenka, to "Something Beautiful". To po prostu coś dla ciebie, żebyś puścił ludziom w radiu w tych ciężkich czasach. Jeśli oczywiście ci się podoba.

Nie planuję tego wydać, po prostu pomyślałam, że to sprawi radość tym, którzy są teraz pozamykani w domach. Duffy"