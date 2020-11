Tłumaczy się z rządowej dotacji. "Nie wymieniam pieniędzy pod stołem"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzyło Fundusz Wsparcia Kultury dla instytucji publicznych i prywatnych firm pokrzywdzonych w czasie pandemii. Do rozdysponowania była kwota 400 mln zł. Niektóre placówki otrzymały dotacje w wysokości 2-3 mln zł. Jednak najwięcej dyskusji wywołują spore kwoty wsparcia dla pojedynczych artystów lub zespołów.

"Wielkie wiadro pomyj wylało się na moją osobę jakobym się politycznie sprzedał i dostał pieniądze "na życie" od Telewizji Polskiej... Prowadzę od kilku lat działalność, zatrudniam ludzi, płacę podatki jak każdy obywatel, płacę ZUS i inne ściągane przez Urząd Skarbowy opłaty... Każdy, kto ma zarejestrowaną działalność w obrębie kategorii kulturalno-artystycznej mógł wystartować w projekcie . W moim imieniu postulował o to manager" - oświadczył na Facebooku.

Kamil Bednarek zaznaczył, że wysokość uzyskanej przez niego dotacji nie ma nic wspólnego z polityką. On sam nigdy nie opowiadał się po żadnej ze stron politycznego sporu.

"Ubolewam, że wszystko sprowadzane jest dzisiaj do polityki.. Polityki, której nigdy nie rozumiałem, nigdy nie starałem się rozumieć i polityki w której jakkolwiek nigdy nie chciałbym się znaleźć. Dla tych co za wszelką cenę chcą mnie złapać "na polityce"... nie uda się wam to, bo w takie gry się nie bawię" - wyjaśnił.