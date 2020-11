Kultura doczekała się wsparcia, ale nie wszyscy są zadowoleni. Janda: "jestem rozgoryczona"

- Wnioskowaliśmy o 5,8 mln zł, tyle dokładnie wynoszą nasze straty, które zostały udokumentowane we wniosku, a otrzymaliśmy 1,8 mln zł wsparcia. Jestem więc trochę rozgoryczona, że naszym dwóm teatrom przyznano zaledwie 30 proc. kwoty, jakiej potrzebowaliśmy. Choć z drugiej strony cieszę się, że dostaliśmy chociaż tyle, bo myślałam, że pan minister nas skreśli - mówi w rozmowie z WP.

400 mln zł dla ponad 2 tys. przedstawicieli kultury

- Ocena wniosków była wieloetapowa, zarówno pod kątem merytorycznym, organizacyjnym, jak i strategicznym. Na końcu wnioski trafiły do komisji ministerialnej. Jako członkini jednej z wielu komisji nie czuję się kompetentna i nie mam wystarczającej wiedzy, aby komentować finalną listę rankingową i to, dlaczego jedne podmioty otrzymały mniejsze, a inni większe wsparcie finansowe w stosunku do poniesionych strat - powiedziała ekspertka w rozmowie z WP.