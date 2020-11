"To bzdury!". Maryla grzmi po słowach aktora o jej majątku

Mariusz Czajka stwierdził w wywiadzie, że bawią go narzekania Maryli na swoje finanse. - To jakiś żart. Nikt nie uwierzy w to, że nie zaoszczędziła - skomentował. Maryla postanowiła mu ostro odpowiedzieć.

Maryla Rodowicz i Mariusz Czajka - afera o historię sprzed lat (ONS)