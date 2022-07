To czeka księcia George'a w wakacje. 8-latek nie odpocznie

Jak zasugerował książę William w rozmowie z "Apple Time to Walk", rodzina spędzi urlop w swoim domu w Norfolk - Anmer Hall. Wychodzi jednak na to, że dla George'a będzie to dość pracowity czas, bo czeka go praca sezonowa. Już w marcu, gdy wszyscy gościli na farmie kóz w Walii, księżna Kate wyznała, jak jej syn pomagał w gospodarstwie. Okazuje się, że przenosił paszę do jednej z obór. - To była praca George'a w połowie semestru - powiedziała wtedy.