To dla niej chce być lepszy. Cudowna przemiana Daniela Martyniuka w tygodniku

Domowe awantury, narkotyki, utrata prawa jazdy, obrażanie sędzi, grożenie śmiercią - kłopoty z prawem, które gazety lubią nazywać "wybrykami" Daniela Martyniuka to główny temat publikacji o nim. Podczas gdy jego znany ojciec dwoi się i troi, by dorosłego syna zawrócić na właściwą ścieżkę, on wciąż nie może na niej pozostać na dłużej.