To dlatego nie powstał film fabularny o Annie Przybylskiej. Nie zgodziła się na niego ważna osoba z rodziny

Mimo że Piwowarskiemu nie udało się zrealizować filmu fabularnego o Przybylskiej, pojawi się on w dokumencie, który już w ten weekend będziemy mogli zobaczyć na ekranach kin. - Radosław Piwowarski nie zgodził się od razu, długo rozważał naszą propozycję, ale dobrze, że dał się przekonać. Kibicuje i trzyma kciuki. Nie gratulował, bo jeszcze nie widział filmu, ale mamy nadzieję, że zobaczy. Temat dokumentu nie zamyka opcji fabuły, a może na nowo go otwiera? My nie mamy takich ambicji, ale może rodzina po premierze "Ani" zmieni zdanie - wytłumaczył twórca "Ani".