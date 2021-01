To dobiło związek Kim i Kanye. "Jej milczenie mówiło samo za siebie"

Od paru dni w mediach huczy od plotek, że małżeństwo Kim Kardashian i Kanye Westa praktycznie już nie istnieje. Głównym powodem rozstania miała być nieudana kandydatura prezydencka rapera.

Gdy w 2012 roku Kim Kardashian zaczęła się spotykać z Kanye Westem, stała się jeszcze bardziej wpływową celebrytką. Dwa lata później wzięła z nim ślub i wszystko wyglądało u nich wspaniale. Jednak ostatnimi czasy ich związek przechodził bardzo poważną próbę. Wszystko z powodu dziwnego zachowania rapera.

Prawdopodobnie najdziwniejszym z pomysłów Westa było ubieganie się o urząd prezydenta USA. Naraziło go to na wiele śmieszności. West ostatecznie odstąpił od swojego szalonego pomysłu 3 listopada 2020 roku. To właśnie "kampania prezydencka" rapera miała sprawić, że para zmierza do rozwodu. – Ani razu nie poparła go publicznie. Jej milczenie mówiło samo za siebie – powiedziało źródło amerykańskiemu tabloidowi Page Six.

Drugi informator dodał, że Kim długo walczyła o to, by ich małżeństwo przetrwało. – Kim naprawdę wspierała Kanye podczas jego zmagań ze zdrowiem psychicznym. Ale wie, że musi robić to, co właściwe dla swoich dzieci – powiedział.

40-letnia Kardashian rzekomo zatrudniła Laurę Wasser, prawdziwą specjalistkę od rozwodów gwiazd, by pomogła jej negocjować poufne porozumienie przed wniesieniem sprawy o rozwód. Małżonkowie mają intercyzję, ale jeszcze nie doszli do etapu uregulowania swoich finansów lub opieki nad czwórką dziećmi.

Page Six zostało także poinformowane o tym, czy Kim Kardashian zaczęła się spotykać z kimś nowym. Okazuje się, że nie. – Z nikim się nie spotyka. A jeśli już by zaczęła, to musiałby to być krok do przodu w jej karierze. Z racji pandemii nie może teraz chodzić do restauracji na randki i liczyć na paparazzi. Ona nie zna pojęcia spokojnej randki – zdradziło źródło.

Inne źródło bliskie Kardashian powiedziało z kolei: "Mówimy o kimś, kto już jest jedną z najbardziej znanych osób na świecie… Nie potrzebuje nikogo, aby uczynić ją bardziej sławną". Jeśli chodzi o obecne relacje między Kim i Kanye, to mają być przyjazne. – Nie ma między nimi wojny. Dużo przeszli przez ostatnie miesiące. Tu nie chodzi o jedną rzecz. Są rzeczy, które nagromadziły się w czasie i stworzyły między nimi dystans – czytamy na Page Six.