To już koniec. Gillian i Peter rozstali się po 4 latach

Aktorka Gillian Anderson i pisarz Peter Morgan pracowali razem przy szeroko omawianym ostatnim sezonie "The Crown". Choć nie mieszkali ze sobą, ich relacja była znana w świecie brytyjskiej rozrywki, gdzie uchodzili za jedną z najbardziej błyskotliwych par.

Ostatnio gwiazda wcieliła się w postać premier Margaret Thatcher w 4. sezonie "The Crown". Żelazna Dama grana przez Gillian została wyraźnie przerysowana. Aktorka brawurowo odwzorowała wysoki, specyficzny głos i sposób mówienia Thatcher. Usztywniła jej sylwetkę i wyraźnie ją zgarbiła.

Peter Morgan był nominowany do Oscara za scenariusz do filmu "Królowa" z Helen Mirren w roli głównej oraz film "Frost/Nixon" oparty na jego sztuce o tym samym tytule. Morgan lubi i umie opowiadać o władzy i konfliktach. Nic więc dziwnego, że serial "The Crown" stworzony na podstawie jego scenariusza, budzi entuzjazm wielu widzów i niepokój rodziny królewskiej.