"To mały bohater". Książę George dał się namówić na zjedzenie mrówki

O niezwykłym spotkaniu Bear Grylls opowiedział w programie telewizyjnym "Good Morning Britain". - Przekonałeś Baracka Obamę do spróbowania na wpół zjedzonego łososia. Zachęciłeś też naszego przyszłego króla, by zjadł żywą mrówkę, prawda? - pytała go prezenterka Susanna Reid.