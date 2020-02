To może być jej koniec. Akcja przeciwko Amber Heard trwa. Studio pod ścianą

Zróbcie, co trzeba. Odwołajcie Amber Heard z 'Aquamana 2'".

"Ponieważ udowodniono, że Amber Heard uciekała się do przemocy domowej, Warner Brothers i DC Entertainment powinni usunąć ją z 'Aquamana'. Nie mogą zignorować cierpienia jej ofiar i gloryfikować kogoś, kto ucieka się do takich zachowań.

Aktor przedstawił też w sądzie dowody, z których wynika, że to Amber dopuszczała się przemocy domowej. Biła go i okaleczyła. Teraz pojawiły się nagrania, na których Heard przyznaje się do agresji względem Deppa i twierdzi, że w razie procesu sąd i tak weźmie jej stronę, bo "jest drobną kobietą".