To może być początek końca Amber Heard. Chcą ją wyciąć z "Aquamana 2"

"Ponieważ udowodniono, że Amber Heard uciekała się do przemocy domowej, Warner Brothers i DC Entertainment powinni usunąć ją z 'Aquamana'. Nie mogą zignorować cierpienia jej ofiar i gloryfikować kogoś, kto ucieka się do takich zachowań.

Zróbcie, co trzeba. Odwołajcie Amber Heard z 'Aquamana 2'".

Do tej pory petycję podpisało bez mała 400 tys. internautów. I wygląda na to, że nie na próżno.

W sieci pojawiły się plotki, wedle których Warner Bros. rozważa kilka scenariuszy. Wytwórnia waha się między zredukowaniem roli Amber Heard do minimum, a całkowitym wykreśleniem z filmu granej przez nią postaci - Mery.

Z doniesień wynika, że studio Warner Bros. absolutnie nie chce być kojarzone z aferą dotyczącą przemocy domowej. A dowodów wskazujących na winę Amber Heard przybywa. Mowa choćby o taśmach, na których aktorka wprost przyznaje się do bicia eks-męża.

Proces na pewno będzie się jeszcze ciągnął, a dobrze poinformowane źródła mówią, że wojna na nagrania dopiero się rozpoczyna. Jak w takich warunkach promować film? Jak go dobrze sprzedać? Zwłaszcza że - nie oszukujmy się - jest to produkcja dla dzieci. Jeśli zostawią Heard, z pewnością dojdzie do bojkotu.