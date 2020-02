"Hańba dla kobiet". Protesty przeciwko aktorce przybierają na sile. Fani są wściekli

Ambr Heard w coraz większym ogniu krytyki. Po publikacji kompromitujących ją nagrań fani biorą sprawy w swoje ręce. Żądają, aby kolejna firma się jej pozbyła.

"Ponieważ udowodniono, że Amber Heard uciekała się do przemocy domowej, Warner Bros. i DC Entertainment powinni usunąć ją z 'Aquamana'. Nie mogą zignorować cierpienia jej ofiar i gloryfikować kogoś, kto ucieka się do takich zachowań" - czytamy.

Ale nie tylko z tego siodła chcę wysadzić aktorkę. Powstały właśnie kolejne dwie petycje. Tym razem skierowane do marki L'Oréal, której aktorka jest ambasadorką. Impulsem do ich utworzenia była reklama L'Oréal z Amber Heard, którą wyemitowano podczas gali wręczenia Oscarów.

Na stronie pierwszej z nich aktorkę nazywa się "kłamcą, zwyrodnialcem, hańbą dla kobiet" . Do tej pory podpisało ją ponad 6 tys. osób . Celem jest zebranie 7,5 tys. podpisów.

Pod drugą petycją jest już ponad 5 tys. podpisów (cel to też 7,5 tys.) . Jej autorka pisze, że Amber Heard nie może pełnić powierzonej jej roli - skompromitowała ruch #meetoo, jest oskarżana o znęcanie się nad eks-mężem i pod żadnym pozorem nie może być przykładem dla innych kobiet i dziewczynek.

W odpowiedzi Depp wniósł sprawę do sądu, żądając 50 mln dol. zadośćuczynienia, ujawniając nagrania i zeznania świadków kompromitujące Amber. Dowody wskazywały, że to ona dopuszczała się rękoczynów i stosowała wobec niego przemoc. Co oczywiście nie znaczy, że Depp jest święty.